Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        "Aksaray'ın Sultanları", CEV Kupası play-off turu rövanş maçına odaklandı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacağı CEV Kupası play-off turu rövanş maçına tur parolasıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aksaray'ın Sultanları", CEV Kupası play-off turu rövanş maçına odaklandı
        ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacağı CEV Kupası play-off turu rövanş maçına tur parolasıyla hazırlanıyor.

        Hazırlıklarını başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu eşliğinde Aksaray Spor Salonu'nda sürdüren "Aksaray'ın Sultanları", ilk turda 3-1 yendikleri Igor Gorgonzola Novara ile 22 Ocak'ta oynayacağı rövanş maçına odaklandı.

        Bedestenlioğlu, AA muhabirine, çok zor ve önemli bir rakibe karşı ilk maçta güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bu skorla sadece ilk etabı geçtiklerine değinen Bedestenlioğlu, "İtalya'daki maç daha da zor geçecek. Onlar buradaki maçta bu kadar güç göstereceğimizi beklemiyorlardı. Bize, Sultanlar Ligi'nin 6. sıradaki takımı olarak bakıyorlardı. Bizi yeneceklerini düşünüyorlardı ama takımımız çok önemli bir direnç ve performans gösterdi." diye konuştu.

        - "Psikolojik baskı altına kalmadan her sete hazır olarak çıkmamız lazım"

        Bedestenlioğlu, takım olarak herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "3-1 yendiğimiz ilk maçtaki reaksiyonu, çarşamba günü de göstermemiz gerekiyor. İtalya'ya turu geçmek için gideceğiz. Takımımız tam performansıyla oynarsa turda şansımız var. Rakibimizi tanıyoruz. Yapacakları reaksiyonları ve davranışları biliyoruz. Biz her şeyi bırakıp kendi işimize odaklanmamız lazım. Takımım üzerine düşeni yaparsa, turdan çok umutluyum. Sakinliğimizi korumamız, hiçbir şekilde paniğe kapılmamamız lazım. Maç skoru 3-0 bile olsa altın set oynayacağız. Psikolojik baskı altında kalmadan her sete hazır olarak çıkmamız lazım. Rakibimiz, biz direnç koymaya başladığımız anda strese girecek. Dolayısıyla bizim sakin kalmamız çok önemli."

        - Ayşe Çürük: "CEV Kupası'nda hedeflerimiz yüksek"

        Sporculardan Ayşe Çürük ise ilk maçta zorlanmalarına rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Rakiplerinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Çürük, şunları kaydetti:

        "Takımımıza çok güveniyoruz. İlk maç bizim için çok iyi geçti. Taraftarımız da bize güvendi, çok iyi destek verdi. Taraftarımızla birlikte çok güzel bir galibiyet aldık. İlk maçta sahaya çok öz güvenli çıktık. Nasıl bir maç olacağını biliyorduk. Beklediğimizden daha güzel bir sonuç elde ettik. Maça iyi hazırlandık. İtalya'da zor bir atmosfer bizi bekliyor. Maç gününü bekliyoruz. CEV Kupası'nda hedeflerimiz yüksek. İlk önce bu turu artık geçmek istiyoruz. Sonrasını hep birlikte göreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru maçını izledi
        Filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru maçını izledi
        Kuzeyboru - Aras Kargo: 2-3
        Kuzeyboru - Aras Kargo: 2-3
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        38 yıllık öğretmene, 25 yıldır görev yaptığı okulda Ferdi Tayfur şarkılı ve...
        38 yıllık öğretmene, 25 yıldır görev yaptığı okulda Ferdi Tayfur şarkılı ve...
        Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza
        Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı