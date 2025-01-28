Aksaray'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aksaray'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Aksaray'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri, firari hükümlü Z.D'nin kent merkezindeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.
Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Z.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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