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        Aksaray'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Aksaray'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:56 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:56
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        Aksaray'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Aksaray'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

        Jandarma ekipleri, firari hükümlü Z.D'nin kent merkezindeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.

        Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan Z.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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