Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da işçi servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

        Aksaray'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da işçi servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Aksaray'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        İsmail Anul (45) idaresindeki 68 S 0752 plakalı servis midibüsü, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi çıkışında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 14 işçi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı
        İşçi servis midibüsü buzlanan yolda devrildi: 15 yaralı
        İşçi servis midibüsü buzlanan yolda devrildi: 15 yaralı
        Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Aksaray'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Aksaray'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Bıçaklı 'yan baktın' kavgasında 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bıçaklı 'yan baktın' kavgasında 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Hollanda'ya çalışmak için giden Türk kadınlarının hikayesi fotoğraf kareler...
        Hollanda'ya çalışmak için giden Türk kadınlarının hikayesi fotoğraf kareler...