Aksaray'da "Aile Atölyesi" etkinliği düzenlendi

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi işbirliğiyle "Aile Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Aile Destek Merkezinde düzenlenen etkinlikte Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş, Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Riza Sözeriyim ile Aksaray Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Zülfikar Çakmak ailelerle bir araya geldi.

Etkinlikte, sosyal ve ekonomik destek hizmet modelinden faydalanan anneler ve çocuklarıyla bir araya gelinerek, hem çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması hem de anne çocuk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.