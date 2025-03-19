Vali Kumbuzoğlu, şehit ailesini ziyaret etti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit Mehmet Uz'un babası Ali Uz'u ziyaret etti.

Kumbuzoğlu, ziyarette baba Uz ve aile bireyleriyle sohbet etti.

Zaman zaman şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirten Kumbuzoğlu, yılda bir gün değil, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Bu toprakların, şehitlerin fedakarlığıyla vatan olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, "Eğer onlar olmasaydı, bugün burada huzurla nefes almamız mümkün değildi. Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, varlığımızı şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Biz kamu görevlileri ve milletimiz şehitlerimizin emaneti ailelerinin her zaman yanındayız. Taleplerini dikkatle dinliyor, çözümü için gerekli tüm girişimleri gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.