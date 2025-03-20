Aksaray'da camiye gelen çocuklar ayakkabılarına bırakılan harçlıkla sevindirildi

Aksaray'da teravih namazı için camiye gelen çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlıkla mutlu edildi.

AK Parti Eskil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veyis Atlar ile beraberindekiler, Eşmekaya Kayacık ve Eskil Hacı Ömer Gür camilerinde namaz kılan çocukların ayakkabılarının içine harçlık bıraktı.

Atlar, AA muhabirine, teravih namazına gelen çocukları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Atlar, "Bu mübarek ayda çocuklarımızı sevindirmek ve onlara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak istedik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek, bizim için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Ramazan ayının getirdiği dayanışma ve yardımlaşma ruhunu, her zaman yaşatmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklar ise ayakkabılarına bırakılan parayı görünce şaşırdıklarını kaydetti.