Eskil ilçesinde köylüler geleneksel iftarda bir araya geldi

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çulfa köyünde ramazan ayının ruhuna uygun olarak geleneksel iftar programı düzenlendi.

İftar programında, Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Bahacan ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Yurddaş, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladığını söyledi.

Başkan Zavlak ise düzenlenen bu anlamlı iftar programında vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğu ifade etti.

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenen bu etkinliğin birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Zavlak, şöyle konuştu:

"Çulfa Yaylası sakinlerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu iftar sofrası, komşuluk ilişkilerimizi güçlendiriyor ve dayanışma duygumuzu artırıyor. Bu tür etkinlikler, ilçemizin sosyal dokusuna önemli katkılar sağlıyor. Biz de belediye olarak, ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimizin ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum."