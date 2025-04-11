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        Aksaray İl Genel Meclisinden değerlendirme toplantısı

        Aksaray İl Genel Meclisi, 1 yıllık görev süresinin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:10
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        Aksaray İl Genel Meclisinden değerlendirme toplantısı
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        Aksaray İl Genel Meclisi, 1 yıllık görev süresinin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

        İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır, toplantı salonunda düzenlenen programda, altyapı yatırımları, içme suyu hizmetleri ve modernize edilen hizmet filo sayesinde köylerdeki yaşam standartlarını yükselttiklerini söyledi.

        Son 1 yıl içinde 20 köyde imar çalışmalarının tamamlandığını, 25 köyde ise imar çalışmalarının devam ettiğini belirten Ağır, şöyle konuştu:

        "İçme suyu, yaşamın temelidir. Bu yüzden, köylerimizde kullanılmak üzere 58 bin metre içme suyu borusu ve ekipmanları temin ettik. Dahası, 6 köyümüzde yürüttüğümüz içme suyu sondaj çalışmalarıyla su sorunlarını giderdik. Merkez ve ilçe köylerimizde toplamda 8 çocuk oyun parkı, 23 kamelya yapımı, 289 dikimi ve 56 bank dağıtımı yapılarak köylerimizde sosyal alanlar kazandırdık. İlimiz merkez ve ilçelerimize bağlı toplam 174 köyümüzün tamamında evsel atıkların çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilememesi için günlük düzenli şekilde çöpleri toplayarak katı atık tesisinde geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin kılabilmek için 14 yeni aracın toplamda 53 milyon lira bütçeyle alımını gerçekleştirdik. Yeni alınan araçlarımızla altyapı çalışmalarımızın sürdürülmesi, acil müdahaleler ve saha hizmetlerinin hızlıca ulaştırılması sağlanacak. Böylece, sıkıntı anlarında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebileceğiz."

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