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        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla bir araya geldi

        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:12
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        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla bir araya geldi
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        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla buluştu.

        Dağılgan Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Yusuf Dikeç ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, sporcularla bir süre sohbet etti.

        Milli atıcı Dikeç, basın mensuplarına, kompleksin hem fiziki koşulları hem de sunduğu imkanlarla örnek bir tesis olduğunu söyledi.

        Aksaray'ın spor yatırımlarını dikkatle takip ettiğini belirten Dikeç, "Buradaki imkanlar gerçekten çok etkileyici. Tesislerin düzeni, altyapısı ve sporcuya sunulan olanaklar, Türkiye genelindeki birçok yerle kıyaslandığında oldukça ileri seviyede. Gençler için böylesine güçlü bir ortam hazırlanması beni çok mutlu etti." diye konuştu.

        Dinçer ise sporun kentteki yükselen değer olduğunu, sporun birleştirici ruhuna inandığını ve gençlerin spora yönelmesini önemsediğini kaydetti.

        Program, Dikeç ve Dinçer'in tabanca ile gösteri atışı yapmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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