Özel sporcu Kayra Nil, antrenör babasının desteğiyle raketini başarıya sallıyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Özel sporcu Kayra Nil Çelikkanat, Mental Bayanlar Tenis Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.

Kayra Nil, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Tenis Öğretim Görevlisi Aytuğ ve öğretmen Ebru Çelikkanat çiftinin tek çocuğu olarak 2003'te dünyaya geldi.

Ailesinin desteğiyle 4 yaşında cimnastik ve atletizmle ilgilenmeye başlayan Kayra Nil, badminton, hentbol, masa tenisinin ardından babasının yönlendirmesiyle tenis sporuna başladı.

Kayra Nil Çelikkanat, lise eğitiminin ardından 2023'te okuyucu ve işaretleyici desteğiyle girdiği YKS'den aldığı 175 puanla ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünü kazandı. Özel yetenek sınavına giren genç sporcu, başarılı olunca lisans eğitimi almaya başladı.

Bölümün 2. sınıf öğrencisi Kayra Nil, Muğla'da 12-13 Mart'ta düzenlenen Mental Bayanlar Tenis Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek birinci oldu, milli forma giyme şansı yakaladı.

Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını ASÜ Kampüsteki tenis kortunda antrenör babası ve arkadaşlarıyla çalışarak hazırlanan Kayra Nil, yeni başarılar elde etmek istiyor.

- "Tenisi babam öğretti, mutlu şekilde oynuyorum"

Kayra Nil Çelikkanat, AA muhabirine, tenisi çok sevdiğini söyledi.

Rakiplerini yenip şampiyon olunca çok mutlu olduğunu belirten Kayra Nil, "Tenisi babam öğretti, mutlu şekilde oynuyorum. Günde 3 saat çalışıyoruz. Eski dünya 1 numarası Maria Sharapova'yı rol model aldım." diye konuştu.

Kızının antrenörlüğünü yapan baba Aytuğ Çelikkanat ise yüzde 64 zihinsel engeli olan kızının, çocukluktan beri spor branşlarına ilgisinin olduğunu dile getirdi.

Kayra Nil'in 4-5 yaşlarından itibaren tenis kortlarına girmeye başladığını vurgulayan Çelikkanat, şu ifadeleri kullandı:

"Cimnastik, atletizm, badminton, hentbol, masa tenisinin ardından bugünlere geldik. Kızım çok başarılı. Mental milli takımı kurulacağının bilgisini almıştık, çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve karşılığını aldık. Muğla'da düzenlenen Mental Bayanlar Tenis Türkiye Şampiyonasına korka korka gitmiştik. Tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu çocuklarımıza imkan verildiğinde neler başaracağını görmüş olduk. Milli formanın büyük sorumluluğuyla daha fazla çalışmak zorundayız. Ülkemizi ve bizi destekleyenleri en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."