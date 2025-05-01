Aksaray'da kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Ali Çal'ın (24) idaresindeki 42 ATZ 395 plakalı kamyon, Eskil-Cihanbeyli kara yolu Koçlar köyü çıkışında Necati Güneş'in (59) kontrolündeki 44 ADG 61 plakalı halı yüklü minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.