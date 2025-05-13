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        Aksaray'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

        Aksaray'da Kurban Bayramı öncesinde işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:50
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        Aksaray'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı
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        Aksaray'da Kurban Bayramı öncesinde işletmeler denetlendi.

        Aksaray Defterdarlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin ruhsat durumu, vergi levhasının bulunup bulunmadığı, alış faturaları ile satış işlemleri, fiş kesilmesi, fiyat etiketleri ve haksız fiyat artışları konusunda inceleme yaptı.

        Aksaray Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy, gazetecilere, denetimlerin Kurban Bayramına kadar aralıksız devam edeceğini, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak adına tüm kurumlarla sahada olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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