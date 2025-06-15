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        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 19 turistin yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:29
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        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 19 turistin yaralandığını bildirdi.

        Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

        Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

        Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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