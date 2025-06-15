Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

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