Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 19 turistin yaralandığını bildirdi.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 19 turistin yaralandığını bildirdi.
Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.
Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.
Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.
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