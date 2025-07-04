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        Konya, Aksaray ve Karaman'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Konya, Aksaray ve Karaman'da vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:38
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        Konya, Aksaray ve Karaman'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Konya, Aksaray ve Karaman'da vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Konya, Aksaray ve Karaman'da muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikram ettikleri belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin, Konya'da Sultan Selim ve Kapu camileri, Aksaray'da Ulu Cami, Karaman'da Aktekke Camisi önünde vatandaşlara ikram edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Üç ilde de eş zamanlı olarak dağıtılan aşure ikramı, cumartesi günü Aksaray ve Karaman'da devam edecektir. Toplamda 10 bin kişiye ulaşacak bu etkinlik, hem vakıf bilincinin oluşmasını hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesini amaçlıyor. Yüzyıllardır süregelen vakıf geleneğinin bir yansıması olan aşure ikramı, hayırseverliğin ve dayanışmanın günümüzde de canlı tutulduğunu gösteriyor. Vakıf kültürü, yalnızca taş binalar ya da yazılı belgelerle sınırlı değildir. İnsanlara dokunan, ihtiyaç anında yanında olan bir anlayıştır. Muharrem ayı da bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Biz de bu manevi atmosferde, aşure ikramlarımızla hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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