Aksaray'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Aksaray'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Aksaray'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Kadir Köksal (51), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Köksal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köksal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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