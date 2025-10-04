Aksaray'da panelvanla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, panelvanla çarpışan motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Muzaffer H. (34) yönetimindeki 68 AET 831 plakalı panelvan, Şehit Hacı Şahin Caddesi'nde, Hürü İ. (35) kontrolündeki 68 AEF 257 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Hürü İ. ile motosikletteki çocukları Recep (7) ve Hasan İ. (6) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
