        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da panelvanla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, panelvanla çarpışan motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:15 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:15
        Aksaray'da panelvanla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, panelvanla çarpışan motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Muzaffer H. (34) yönetimindeki 68 AET 831 plakalı panelvan, Şehit Hacı Şahin Caddesi'nde, Hürü İ. (35) kontrolündeki 68 AEF 257 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü Hürü İ. ile motosikletteki çocukları Recep (7) ve Hasan İ. (6) yaralandı.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

