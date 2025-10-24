Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi

Azmi Çıracı yönetimindeki 68 ART 449 plakalı otomobil, Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpışmış, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı hayatını kaybetmişti.

Kardeşlerin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Köy mezarlığı önünde kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.

