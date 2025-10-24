Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:18 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:18
        Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi
        Aksaray'ın Eskil ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi defnedildi.

        Hastane morgundan alınan Azmi, Salih ve Tamer Çıracı kardeşlerin cenazeleri, Gölbez köyüne getirildi.

        Kardeşlerin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Köy mezarlığı önünde kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.

        Azmi Çıracı yönetimindeki 68 ART 449 plakalı otomobil, Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpışmış, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı hayatını kaybetmişti.

        Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

