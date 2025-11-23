Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Ece Hitayca, Nilsu Şen, Lozo)
Bahçelievler Belediyespor: Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Eylül Durgun, Fulden Ural, Pelin Özkılıçcı, Selin Çalışkan, Fatma Nur Yılmaz, Eda Say)
Setler: 25-18, 22-25, 25-15, 25-23
Süre: 109 dakika (25, 29, 25, 30)
AKSARAY
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.