Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Vali Kumbuzoğlu, okuma yazma kursundan mezun olan bedensel engelliye diplomasını verdi

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Halk Eğitim Merkezi'ndeki okuma yazma kursundan mezun olan bedensel engelli Cumali Çağlayan'a diplomasını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Kumbuzoğlu, okuma yazma kursundan mezun olan bedensel engelliye diplomasını verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Halk Eğitim Merkezi'ndeki okuma yazma kursundan mezun olan bedensel engelli Cumali Çağlayan'a diplomasını verdi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Kumbuzoğlu'ndan diplomasına alan Çağlayan, gözyaşlarını tutamadı.

        Kumbuzoğlu, sadece Çağlayan'ı değil, ülkedeki tüm engellileri kucakladıklarını belirtti.

        Çağlayan'ın sabrı, azmi, umudu, inancıyla herkese çok güzel örnek olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Bunları bize her gün hatırlatan çok özel bir insan. Burada başarı hikayesine hep birlikte şahit olduk. Ömrümüz boyunca hatırlayacağımız güzel bir hikaye. 'Ben okuma yazmayı öğrenmek istiyorum.' deyince tüm arkadaşlara talimat verdim. Kendisine bir kurs açıldı ve öğretmenlerimiz büyük özveriyle sahip çıktı. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim."

        Çağlayan ise yapılan organizasyon karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        44 yaşında okuma-yazma öğrendi; belgesini alırken gözyaşlarını tutamadı
        44 yaşında okuma-yazma öğrendi; belgesini alırken gözyaşlarını tutamadı
        Aksaray'da sarı çizmeli yol güvenliği
        Aksaray'da sarı çizmeli yol güvenliği
        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı
        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı
        Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı, şüpheli kayıplara...
        Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı, şüpheli kayıplara...
        Ortaokul öğrencisi, akranı tarafından bıçaklandı
        Ortaokul öğrencisi, akranı tarafından bıçaklandı
        Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran şüpheli, Aksaray'da yakalandı
        Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran şüpheli, Aksaray'da yakalandı