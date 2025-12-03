Vali Kumbuzoğlu, okuma yazma kursundan mezun olan bedensel engelliye diplomasını verdi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Halk Eğitim Merkezi'ndeki okuma yazma kursundan mezun olan bedensel engelli Cumali Çağlayan'a diplomasını verdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Kumbuzoğlu'ndan diplomasına alan Çağlayan, gözyaşlarını tutamadı.

Kumbuzoğlu, sadece Çağlayan'ı değil, ülkedeki tüm engellileri kucakladıklarını belirtti.

Çağlayan'ın sabrı, azmi, umudu, inancıyla herkese çok güzel örnek olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları bize her gün hatırlatan çok özel bir insan. Burada başarı hikayesine hep birlikte şahit olduk. Ömrümüz boyunca hatırlayacağımız güzel bir hikaye. 'Ben okuma yazmayı öğrenmek istiyorum.' deyince tüm arkadaşlara talimat verdim. Kendisine bir kurs açıldı ve öğretmenlerimiz büyük özveriyle sahip çıktı. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim."

Çağlayan ise yapılan organizasyon karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.