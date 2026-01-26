Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da 15 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Aksaray'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:18
        Aksaray'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda A.O. (15) ile A.E.A.(18), henüz bilinmeyen nedenle tanımadıkları A.K'ye (15) silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan A.K, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yakalanan şüphelilerden A.E.A'nın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

