Aksaray'da 15 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Aksaray'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda A.O. (15) ile A.E.A.(18), henüz bilinmeyen nedenle tanımadıkları A.K'ye (15) silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan A.K, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yakalanan şüphelilerden A.E.A'nın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

