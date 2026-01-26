Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı

        Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.01.2026 - 16:48
        Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı
        Aksaray’da yüksekten düşen işçi yaralandı.

        Mustafa Ö. (37), Aratol Bahçeli Mahallesi Ahmet Davutoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi, müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

