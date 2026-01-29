Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Aksaray'da 48 dosyadan aranması bulunan ve 17 yıl 7 ay kesinlişmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:19
        Aksaray'da 48 dosyadan aranması bulunan ve 17 yıl 7 ay kesinlişmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, Turizm Caddesi'nde yaptığı uygulamada, 48 suçtan hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan U.B'yi (29), yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

