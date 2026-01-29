Aksaray'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aksaray'da 48 dosyadan aranması bulunan ve 17 yıl 7 ay kesinlişmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, Turizm Caddesi'nde yaptığı uygulamada, 48 suçtan hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan U.B'yi (29), yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

