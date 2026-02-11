Canlı
        Aksaray Haberleri

        Aksaray Valisi Duru gazetecilerle bir araya geldi

        Aksaray Valisi Murat Duru, kentte görev yapan medya temsilcileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:45
        Aksaray Valisi Duru gazetecilerle bir araya geldi
        Aksaray Valisi Murat Duru, kentte görev yapan medya temsilcileriyle buluştu.

        Duru, bir otelde düzenlenen programda, basının yalnızca haber yapan bir meslek grubu olmadığını, bir şehrin hafızası, vicdanı ve sesi olduğunu söyledi.

        Toplumların gücünü bilgiden aldığını belirten Duru, şunları kaydetti:


        "Bilginin yolu ise doğru, zamanında ve güvenilir haberdir. Bu noktada basın, kamusal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Özellikle yerel basın, bir şehrin nabzını tutar. Sokağın sesini en iyi duyan, insanların derdini en yakından bilen odur. Ulusal basın gündemi takip eder, yerel basın, şehrin kalbinde yaşar. Aksaray'ı Aksaray yapan değerleri, sorunları, beklentileri ve potansiyelleri en iyi sizler biliyorsunuz. Bu nedenle yerel basın, sadece bir iletişim aracı değil şehrin en önemli yol arkadaşlarından biri olarak görüyorum."


        Basının özgür olmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Duru, şöyle konuştu:


        "Hatta ilk ve tek zorunluluktur. Herkes düşüncesini yazabilmeli ve gördüğünü ifade edebilmelidir. Sansürün olduğu yerde ne sağlıklı bir kamuoyu oluşur ne de gerçekler gün yüzüne çıkar. Ancak şuna da inanıyorum, özgürlük sevgi, saygı ve hukuki çerçeveyle birleştiğinde hem daha güçlü hem de çok daha şık olur. Eleştiri ve farklı bakış açıları elbette olacaktır. Bu çok kıymetlidir. Yeter ki dilimiz kırıcı olmasın, maksadımız üzmek değil, düzeltmek olsun. Doğru haber yapmak ile haberi doğru yapmak aynı şey değildir. Doğru haberi bulmak, sezmek, yakalamak tecrübe ister, emek ister. Ancak haberi doğru yapmak sorumluluk, vicdan ve empati ister. Mesleğini namus bilen, etik ilkelere bağlı, Aksaray'a karşı sorumluluk hisseden ve mesleğini seven insanlarsınız."

        Duru, kamu yöneticileri olarak kendilerinin basın mensuplarına karşı her zaman açık, şeffaf ve ulaşılabilir olmak zorunda olduklarını bildirdi.

        Program soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

