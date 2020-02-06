Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Aksaray'da evinde çıkan yangında dumanından etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesine bağlı Harmandalı köyünde köyde yalnız yaşayan Fadimana Konar’ın (92) müstakil evinde yangın çaktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Yangın esnasından dumandan etkilenen yaşlı kadın 112 Acil Yardım ekiplerince Ağaçören İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AKSARAY 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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