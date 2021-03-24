ASÜ’de ağız diş sağlığı programının açılması onaylandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, önlisans düzeyinde faaliyet gösterecek olan “Ağız Diş Sağlığı” programının açılmasına ilişkin tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini söyledi.

Kısa süre önce Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşunun onaylandığını anımsatan ve bu programın tamamlayıcılık bakımından önemli olduğunu dile getiren Rektör Şahin, “Belli bir düzen dahilinde ve kontrollü bir biçimde büyüyoruz. Sağlık hizmetlerine dair potansiyelin ve bu hususun toplumsal öneminin farkındayız. Tıp Fakültesi’nden başlamak üzere, sağlıkla ilgili lisansüstü, lisans ve önlisans bölüm ve programlarını kuruyor, geliştiriyor ve sistemin tamamlayıcı halkalarını yatırım zincirine ekliyoruz. Ağız Diş Sağlığı programımız da büyüme stratejilerimizin değerli bir kısmını oluşturuyor. Özellikle Diş Hekimliği Fakültemizin kurulmasıyla birlikte, önlisans düzeyindeki bu programımız daha anlamlı bir zemine oturmuş durumda. Yeni programımızın şehrimize ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Rektör Şahin, açıklamasının son kısmında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında faaliyet gösterecek olan programın açılması sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

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