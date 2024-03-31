Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aksaray Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aksaray Belediyesini hangi parti kazandı ve Aksaray Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aksaray yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:20 facebook

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