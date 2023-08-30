Aksaraylı gurbetçinin renkli kıyafet tutkusu

4 Şurada Paylaş!







Moda yorgan evinde çalışırdım. Kendi elbiselerime de o dönemde şekil verirdim. 1985 yılında Hollanda'ya gittim. 48 çift değişik renklerde ayakkabım var. 80 kıyafetim var. Ayakkabılarımı özel olarak İspanya'da kemeri ile birlikte yaptırıyorum" diye konuştu.

5 Şurada Paylaş!







"SADECE AYAKKABILARIM 14 BİN EURO" Kıyafetlerinin ütüsünü kendisinin yaptığını belirten Demir şunları dedi: "Kıyafetlerimi eşime ütületmem, kendim ütülerim. Bazen günde 2 veya 3 defa üstümü değiştiririm. Hem yurt dışında hem de Aksaray'da renkli kıyafetlerimi görenler benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bazen de renkli giyindiğim için gülenler oluyor.