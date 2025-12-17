Habertürk
        Haberler Gündem Akşehir'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Akşehir'in Sorkun Mahallesi'nde çıkan ev yangınında İbrahim Aysal hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Fatma Aysal hastaneye kaldırıldı; alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 23:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:37
        Akşehir'de yürek yakan yangın
        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sorkun Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk etti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangında hayatını kaybeden İbrahim Aysal
        Sağlık ekiplerince İbrahim Aysal'ın yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dumandan etkilenen Fatma Aysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        FOTO: İHA

        #Akşehir
        #ibrahim aysal
        #fatma aysal
