AKSEKİ NEREDE?

Akseki nerede? Toros Dağları’nın eteğinde, ülkemizin güneyinde bir konumdadır. Akseki, yüksek rakımlı yapısı ve doğal güzellikleri sayesinde yaz turizmi için değerli bir yerdir. Ayrıca kış turizminde de tercih edilen bir yerdir. Akseki ilçesi, yayla turizminde de öne çıkan bir noktadadır. Yani dört mevsim boyunca ziyaret edilebilir.

AKSEKİ HANGİ ŞEHİRDE?

Akseki hangi şehirde? Antalya şehrinde bulunan ilçe, şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta konumlanır. Şehrin kuzeybatısında bulunan ilçe, turistik turistik sahil bölgelerinin aksine daha serin bir havaya sahiptir. Bu anlamda diğerlerinden farklı bir yapı ve iklim yapısı sunar.

AKSEKİ HANGİ İLDE?

Akseki hangi ilde? Antalya’ya bağlı olan Akseki, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan bir bölgede bulunur. Ancak diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni, kıyı bölgelerinden farklı olarak dağlık yapıya sahip olmasıdır. Bu noktada Antalya’nın doğal çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtan ilçelerden biri olma bayrağı taşır.