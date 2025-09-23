Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Akseki nerede? Akseki hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Akseki nerede? Akseki hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Toros Dağları'nın eteklerinde, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Akseki, özellikle taş mimarisi ve yaylalarıyla dikkat çeken bir noktadadır. Peki Akseki nerede, hangi şehirde, hangi ilde ve bölgede bulunuyor? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akseki nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKSEKİ NEREDE?

        Akseki nerede? Toros Dağları’nın eteğinde, ülkemizin güneyinde bir konumdadır. Akseki, yüksek rakımlı yapısı ve doğal güzellikleri sayesinde yaz turizmi için değerli bir yerdir. Ayrıca kış turizminde de tercih edilen bir yerdir. Akseki ilçesi, yayla turizminde de öne çıkan bir noktadadır. Yani dört mevsim boyunca ziyaret edilebilir.

        AKSEKİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Akseki hangi şehirde? Antalya şehrinde bulunan ilçe, şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta konumlanır. Şehrin kuzeybatısında bulunan ilçe, turistik turistik sahil bölgelerinin aksine daha serin bir havaya sahiptir. Bu anlamda diğerlerinden farklı bir yapı ve iklim yapısı sunar.

        AKSEKİ HANGİ İLDE?

        Akseki hangi ilde? Antalya’ya bağlı olan Akseki, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan bir bölgede bulunur. Ancak diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni, kıyı bölgelerinden farklı olarak dağlık yapıya sahip olmasıdır. Bu noktada Antalya’nın doğal çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtan ilçelerden biri olma bayrağı taşır.

        AKSEKİ HANGİ BÖLGEDE?

        Akseki hangi bölgede? Türkiye’nin güneyinde yer alan Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Bulunduğu bölgenin sahil kesiminde tipik Akdeniz iklimi görülür. Ancak Akseki’nin yüksek rakımında daha serin ve karasal iklim özellikleri görülür. Yani Akseki, bu özelliğinden dolayı dört mevsim farklı güzellikleri ve aktivite imkânlarını bünyesinde barındırır.

        AKSEKİ KONUMU NEDİR?

        Akseki konumu nedir? Serin yapısı ve taş evleriyle öne çıkan Akseki, tam konum olarak Antalya’nın kuzeybatısındadır. Toros Dağları üzerinde konumlanmıştır. İlçenin denizden yüksekliği yaklaşık 1.000 metreyi bulur. Antalya şehir merkezine 2,5 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir. Konya’ya da oldukça yakındır.

        AKSEKİ HAKKINDA BİLGİLER

        • Akseki, Osmanlı döneminden kalma taş konakları ve dar sokaklarıyla bilinir.
        • “Düğmeli Evler” olarak bilinen özgün taş-mimari yapılar ilçenin simgesidir.
        • İlçede yaylalar, ormanlar ve dağ manzaraları öne çıkar.
        • Sarıhacılar Köyü ve çevresindeki doğal güzellikler turistlerin övgüsünü toplar.
        • Akseki, kitle turizminden uzak ve daha sakin bir tatil deneyimi vadeder.
        • İlçe ekonomisi büyük bir oranda tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli ticarete dayanır.
        • Yüksek rakım sebebiyle yazları serin, kışları ise soğuk ve karlıdır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu