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Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Kurumu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Sözleşmesi’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı. Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan sözleşme ile Aksigorta, toplumsal cinsiyet eşitliği adına hali hazırda yürüttüğü pek çok çalışmayı da WEPs’in 7 temel prensibi doğrultusunda güçlendirmiş olacak.

YÖNETİCİLERİN YÜZDE 31'İ KADIN

Cinsiyet dengesinin iş hayatına zenginlik katacağına inanan Aksigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri Sözleşmesi’ni imzalamış olmaktan oldukça mutluyuz. Aksigorta olarak, tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan cinsiyet eşitliği bilincini kurumda farkındalık yaratmak amacıyla 2013 yılında İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzalamış ve bu bildirge ile kurum içerisinde cinsiyet dengesini korurken, aynı zamanda deneyimli ve yetkin kadın çalışanların daha üst pozisyonlara doğru ilerleyerek Aksigorta’da ve iş hayatında yükselmelerine de destek oluyoruz. Rakamlarla ifade etmemiz gerekirse, kurumumuz çalışanlarının %50,3’ü kadınlardan oluşuyor. Yönetici kadromuzun %32’si kadın. Aynı zamanda %73 oranında kadın çalışan bağlılığına sahibiz. Kıdem yılı oranlarına baktığımızda da kadın çalışanlarımızın 6,01 oranında kıdem yılına sahip olduğunu görüyoruz’’ dedi.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Aksigorta’da tamamen performansa ve iş büyüklüğüne dayalı eşitlikçi terfi ve eşit ücret politikası uyguladıklarını ifade eden Ayşegül Gürkale, “Tüm iletişim kanallarımızda cinsiyet ayrımı yapmayan bir yaklaşım sergileyerek kadın erkek eşitliğini bulunduğumuz her platforma taşıyor ve savunuyoruz. Cinsiyet eşitliği konusunu eğitim ve seminerler ile destekliyor, bu konudaki farkındalığı artırmaya öncelik veriyoruz. Aynı zamanda, aile içi şiddete maruz kalarak, destek almak isteyen çalışanlara psikolojik, tıbbi, mali ve hukuki konularda danışmanlık yapan çalışan destek programı ile çalışanlarımızın yanında yer alıyoruz’’ diye konuştu.