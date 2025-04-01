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        Haberler Spor Futbol Al-Ittihad: 3 - Al-Shabab: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al-Ittihad: 3 - Al-Shabab: 2 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab, konuk olduğu Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 23:43 Güncelleme: 01.04.2025 - 23:43
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        Fatih Terim'li Al Shabab uzatmalarda yıkıldı!
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        Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al İttihad'a uzatmalarda yediği iki gol ile 3-2 yenildi ve organizasyondan elendi.

        Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al İttihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

        Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

        Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.

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