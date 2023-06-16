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Al Pacino 83 yaşında baba oldu

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino, 4'üncü kez babalık heyecanı yaşadı. Ünlü aktörün sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptığı açıklandı

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  • Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptı - Magazin haberleri

    Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden olan ve 'Baba', 'Yaralı Yüz' ve 'Şeytan’ın Avukatı' gibi Hollywood'un ikonik filmlerinin yıldızı Al Pacino'nun 4'üncü kez baba oldu.
  • Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptı - Magazin haberleri

    Ünlü aktörün sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptığı öğrenildi. Çiftin erkek bebekleri olduğu ve çocuklarına da Roman Pacino adını verdikleri belirtildi.
  • Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptı - Magazin haberleri

    'DNA TESTİ' İDDİASI
    Al Pacino'nun kız arkadaşını hamile bırakabileceğine inanmadığını ve çocuğun kendisinden olup olmadığını netleştirmek için babalık testi talep ettiği iddia edilmişti. 
  • Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptı - Magazin haberleri

    Noor Alfallah, Al Pacino'nun DNA testi talebini kabul etti. Test sonucunda Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıkmıştı.

    Ünlü oyuncu, ardından bebek sahibi olacak olmaktan mutluluk duyduğunu açıklamıştı.
  • Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptı - Magazin haberleri

    Noor Alfallah, doğumdan saatler önce Los Angeles'ta böyle görüntülendi.
    Alfallah, daha önce müzisyen Mick Jagger ve milyarder Nicolas Berggruen ile birliktelik yaşamıştı.
  • Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum yaptı - Magazin haberleri

    Al Pacino’nun 79 yaşındaki yakın arkadaşı Robert De Niro da kısa bir süre önce kız arkadaşı Tiffany Chen ile bebek sahibi olmuştu. De Niro, 7’nci kez babalık heyecanı yaşamıştı.

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