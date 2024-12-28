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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim buluştu - Futbol Haberleri

        Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim buluştu

        Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının genç başkanı Mohamad Almunajem ve yeni teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi. Almunajem'in genç görünümü futbolseverleri şaşırtırken, Terim'e 'Benden genç görünüyorsunuz' şeklindeki esprili yorumu gülüşmelere neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:01
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        "Benden genç görünüyorsunuz"
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        Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

        Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

        BAŞKAN İLE TERİM BULUŞTU: BENDEN GENÇ GÖSTERİYORSUNUZ

        Tecrübeli teknik adam, Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ile buluştu. Başkanın çok genç olması futbolseverleri hayli şaşırtırken, Almunajem'in Terim'e "Benden genç görünüyorsunuz" demesi üzerine ise ortamda kahkaha sesleri yükseldi.

        TAKIMIN DURUMU

        Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

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