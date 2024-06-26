Ala Tokel'den yaş farkı eleştirilerine tepki
Bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Tokel, Yıldırım ile arasındaki yaş farkına yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi; "Ben mutluyum, o mutlu. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor"
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Özgür Yıldırım (21), bir süredir sosyal medya fenomeni Ala Tokel (29) ile aşk yaşıyor.
Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandıkları ortaya çıkmıştı.
SİTEM ETTİ
Bertuğ Özgür Yıldırım ile birlikteliğini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan Ala Tokel, bir sosyal medya kullanıcısının kendileriyle ilgili yaptığı bir yoruma sitem etti.
"SİZ YAZMADIKÇA AKLIMIZA DAHİ GELMİYOR"
Ala Tokel, kendisi için "Bu Ala Tokel neden sürekli kendinden yaşça küçük erkeklerle sevgili oluyor? Şimdi ki sevgilisi 21 yaşındaymış" şeklinde yorum yapan bir takipçiye "Ben mutluyum, o mutlu. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor. Çünkü hissettiklerimiz ve kafamız bir. Başka bir şey düşünmüyoruz. Çok mutluyuz ve umarım sonsuza dek sürer. Başka sorusu olan?" sözleriyle karşılık verdi.