"SİZ YAZMADIKÇA AKLIMIZA DAHİ GELMİYOR"

Ala Tokel, kendisi için "Bu Ala Tokel neden sürekli kendinden yaşça küçük erkeklerle sevgili oluyor? Şimdi ki sevgilisi 21 yaşındaymış" şeklinde yorum yapan bir takipçiye "Ben mutluyum, o mutlu. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor. Çünkü hissettiklerimiz ve kafamız bir. Başka bir şey düşünmüyoruz. Çok mutluyuz ve umarım sonsuza dek sürer. Başka sorusu olan?" sözleriyle karşılık verdi.