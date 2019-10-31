Alabalık tarifi, nasıl yapılır?

Küçük ve büyük çiftliklerde yetişen alabalığı hemen hemen her mevsim yenmesi mümkündür. Az tereyağı ve baharatla mükemmel lezzeti yakalayabilirsiniz. Bol aromalı Alabalık tarifiyle karşınızdayız.
Alabalık malzemeler;
- 2 adet alabalık
- 2 adet kuru soğan
- 4 yemek kaşığı zeytin yağı veya isteğe bağlı Ayçiçek yağı kullanabilirsiniz.
- Yarım tatlı kaşığı nane
- Yarım tatlı kaşığı kekik
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 adet portakal
Alabalık yapılışı;
- Alabalıkların iç kısımlarını temizleyelim ardından balıkların içerisini yıkayalım.
- İçerisindeki fazla suyu süzdürün.
- Karın kısmından balıkları yaralım.
- Tam olarak ortadan ikiye kesmeyelim.
- Kuru soğan ve portakalları ince dilimler halinde kesin.
- Bir kap içerisinde nane, kekik, pul biber, tuz, taze çekilmiş karabiber ve Ayçiçek yağını karıştırın.
- Bir şekilde sos hazırlayın.
- Balıkların boyuna göre büyük boy yağlı kâğıt serin fırın tepsisine.
- Balıkların iç kısmını hazırladığınız sosla yağlayın.
- Üzerine portakal ve soğanları koyun.
- Sosla bir güzel yağlayıp, yağlı kağıtlara bir güzel sarın.
- Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 30 dakika kapalı halde pişirelim daha sonra yağlı kâğıttan çıkaralım 20 dakika üzeri kızarana kadar üzeri kızarana kadar pişirelim.
Alabalık tarifinin püf noktası:
- Balıkların lezzetli olması için temizlenen balıkların suyunu tamamen süzülmelidir.
- Fansız programda uzun sürede pişirmek balık etlerinin marine olmasında etkilidir.
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