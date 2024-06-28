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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da baba ve oğuldan bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Alanya'da baba ve oğuldan bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

        Alanya'da çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba ve oğlu tarafından bıçaklanan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri şüpheli baba ve oğlunu gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 02:10 Güncelleme: 28.06.2024 - 02:11
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        Baba ve oğuldan bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirip, 2 kişi de yaralanırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer (36), kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı.

        BIÇAKLANAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        BABA VE OĞLU YAKALANDI

        DHA'nın haberine göre; Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.

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