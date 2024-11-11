Alanya'da feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

A.A.Y. yönetimindeki otomobil, Sugözü Mahallesi Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada araçta bulunan Şaban O. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.A.Y. ile F.U. ve T.U. yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Şaban O'nun cenazesi, incelemenin tamamlanmasının ardından morga gönderildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.