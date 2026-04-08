        Haberler Gündem Güncel Alanya'da, Hatay'daki esnafa destek projesi | Son dakika haberleri

        Alanya'da, Hatay'daki esnafa destek için "Vefa Turizmi Projesi"

        Antalya Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği'nce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ve devamındaki depremlerde işletmeleri hasar alan esnaf için "Vefa Turizmi Projesi" hayata geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük, bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ve devamındaki depremlerde işletmeleri hasar alan esnaf için hayata geçirdikleri "Vefa Turizmi Projesi"nin tanıtımını yaptı.

        Alanya halkının depremzedelere gösterdiği dayanışmayı unutmadıklarını belirten Küçük, 1 Mayıs'ta Hatay'da, oradaki esnafa can suyu olma projesini icra edeceklerini söyledi.

        Projenin, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kaymakamlık rehberliğinde gerçekleştirileceğini anlatan Küçük, "Protokolü, sivil toplumu, siyasi toplum örgütleriyle güçlü bir dayanışma duygusuyla Hatay'a giderek oradaki esnaflarımıza can suyu olmayı düşünüyoruz. Hatay'ın bizi güçlü şekilde karşılayacağına inanıyoruz" dedi.

        Küçük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, belediye başkanları, vali, kaymakamlar ile il ve ilçe protokolünün de katılımıyla güçlü bir organizasyon yapacaklarını vurguladı.

        Türkiye'nin farkındalık projesiyle memleketlerine daha çok sahip çıkmasını isteyen Küçük, "Biz tüm hemşehri derneklerini ve sivil toplum örgütlerini, depremden sonra ayağa kalkan memleketlerinin bir parçasına, can suyu olmaya davet ediyoruz. Organizasyonu gören ve can suyu olmaya geleceğimizi bilen kenttekiler de bizi hoş karşılayacaktır" diye konuştu.

        Alanya'da bine yakın vatandaşla Hatay'a gitmeyi planladıklarını anlatan Küçük, bunu gören diğer kentlerdeki halkın da destek için harekete geçeceği umudunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosiklet hırsızı, Gayrettepe merdivenlerinde!

        İstanbul'da art arda yaşanan motosiklet hırsızlıklarının şüphelisi, çektiği videoda "icraatlara devam. İstanbul'a geliyorum" dedi. Peş peşe gerçekleştirdiği motosiklet hırsızlıklarının ardından izini kaybettirmek için gizlenen şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yaka...
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Galatasaray'ın 'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 'i belli oldu!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!