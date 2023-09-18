Alanya orman yangını

190 hektar kül oldu! Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün! Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Yangında tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı görüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını 21 saatten fazla süredir devam ediyor.

190 HEKTAR ORMAN YANDI DHA'da yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı.

11 HELİKOPTER VE 10 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR 11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

İHA'LARLA YANGIN ALANLARI FOTOĞRAFLANIYOR Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

TAHLİYE EDİLEN EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN YANDI Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı gözlendi.

YANGIN VADİ İÇİNDE İLERLEDİ Kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadı. Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü.

YENİDEN MÜDAHALEYE BAŞLANDI Bu sabah erken saatlerde havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlayarak kara ekiplerine destek veriyor.