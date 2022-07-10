Alman turist, otel odasında ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Alanya'ya tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Alanya'ya tatil için gelen Alman turist Viktor Peters'in (53), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alanya'ya tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu
Alman turist, otel odasında ölü bulundu
0:00 / 0:00
AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Ailesiyle tatil için ilçeye gelen ve Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Viktor Peters'in (53) odasından uzun süre çıkmaması üzerine ailesi yanına gitti. Peters'in hareketsiz yattığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Peters'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Viktor Peters'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kontrolü kaybedip ağaca çarptı! Araç ikiye bölündü
GÜNDEM Kontrolü kaybedip ağaca çarptı! Araç ikiye bölündü
Bakan Soylu göçmenlerle ilgili konuştu
GÜNDEM Bakan Soylu göçmenlerle ilgili konuştu
Son dakika haberler: Malatya'da gondol faciası! Arkadaşların bayram eğlencesinde feci olay
GÜNDEM Lunaparkta gondol faciası!
Son dakika: İzmir'de kaybolan 23 yaşındaki gençten haber yok!
GÜNDEM 23 yaşındaki gençten haber yok!
Hatay'da otomobil takla attı: 4 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Hatay'da katliam gibi kaza: 4 ölü!
'Süleyman Şah Türbesi yolunda'
GÜNDEM 'Süleyman Şah Türbesi yolunda'
Bir uyarı da Karadeniz bölgesi için geldi! - Hava Durumu Haberleri
GÜNDEM Bir uyarı da Karadeniz bölgesi için geldi!
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi
GÜNDEM Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi
Son dakika: İstanbul'dan Sivas'a Bayram tatiline geldi, ölü bulundu!
GÜNDEM Bayram tatiline geldi, ölü bulundu
SON DAKİKA | Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.