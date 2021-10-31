Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip 3. dakikada 1-0 öne geçti. Efecan'ın pasında Davidson, Alanyaspor'un golünü kaydeden isim oldu. İlk 45 dakikada başka gol olmadı.

Göztepe'de 46. dakikada oyuna Laurency dahil oldu ve maçın seyrini değiştirdi. 62. dakikada önce Tijanic'in golünü hazırladı, 78'de ise takımını öne geçirdi.

Son dakikalarda rakip kaleyi ablukaya alan Alanyaspor, İrfan Can'ı geçemezken 90'da Milunovic duran topta skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da 1 puana razı oldu. Göztepe haftayı 9 puanla kapatırken Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve puanını da 21'e yükseltti.