Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Alanya'ya 5 kilometre kala yoldan çıkarak devrilirken durumu ağır olan Sural, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, acı kayıp sonrasında Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı.

Kazayla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kayseri'ye giden araç, Alanya'dan giden araç. Dönerken iki şoförü varmış. Emniyet müdüründen aldığımız bilgiye göre şoförler uyumuş, öyle tespit edilmiş. Maalesef kazada kaybettik futbolcumuzu" ifadelerini kullandı.

Josef Sural'ı da anlatan Çavuşoğlu "Futbolculuğu kadar karakteri ve kişiliği de çok düzgün bir kardeşimizdi. Çok güler yüzlü, çok iyi bir karakterdi" derken Çekyalı futbolcuya bir tören düzenleneceğini de duyurdu.

Sural, Aytemiz Alanyaspor'un 18:30'da düzenleyeceği cenaze töreninin ardından memleketi Çekya'ya uğurlanacak.