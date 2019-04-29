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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Şoförlerin uyuduğu tespit edilmiş

Kayseri'den özel bir araçla Alanya'ya dönmekte olan Aytemiz Alanyaspor'un 6 futbolcusu kaza geçirerek yaralanırken Çekyalı forvet Josef Sural hayatını kaybetti. Futbol camiasını yasa boğan bu gelişme üzerine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Habertürk TV'de açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, emniyet müdüründen aldığı bilgiyi paylaştı ve araçta iki şoförün bulunduğunu, onların da uyuduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Hasan Çavuşoğlu

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Alanya'ya 5 kilometre kala yoldan çıkarak devrilirken durumu ağır olan Sural, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, acı kayıp sonrasında Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı.

Kazayla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kayseri'ye giden araç, Alanya'dan giden araç. Dönerken iki şoförü varmış. Emniyet müdüründen aldığımız bilgiye göre şoförler uyumuş, öyle tespit edilmiş. Maalesef kazada kaybettik futbolcumuzu" ifadelerini kullandı.

Josef Sural'ı da anlatan Çavuşoğlu "Futbolculuğu kadar karakteri ve kişiliği de çok düzgün bir kardeşimizdi. Çok güler yüzlü, çok iyi bir karakterdi" derken Çekyalı futbolcuya bir tören düzenleneceğini de duyurdu.

Sural, Aytemiz Alanyaspor'un 18:30'da düzenleyeceği cenaze töreninin ardından memleketi Çekya'ya uğurlanacak.

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