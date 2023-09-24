Alanyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN Alanyaspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Bu sezon oynadığı 11 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Alanya deplasmanında da kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Namağlup Alanyaspor da güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin 4 maçta 12 puanı bulunuyor. Henüz yenilgi almayan Alanyaspor ise 5 maçta 7 puan topladı. Alanyaspor Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

STAT: Alanya Oba Stadyumu

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Corendon Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko

Ligde 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi oynadığı 4 müsabakada 12 puan topladı ve haftaya lider girdi. Alanyaspor ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlikle aldığı 7 puanla 9. sırada yer alıyor.

REKLAM LİGDE 15. RANDEVU Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Geride kalan 14 maçta sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler ise 3 kez üstünlük sağladı. 3 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Kanarya’nın 31 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de rakibini 5-0’lık skorla yenen Fenerbahçe, Alanya’daki maçı da 3-1 kazanmıştı.

11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de 4 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 7 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.