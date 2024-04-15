Alanyaspor - Galatasaray maçında kırmızı kart çıktı!
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçının 18. dakikasında kırmızı kart gördü.
Giriş: 15.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:14
Galatasaray'ı ağırlayan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kırmızı kart gördü.
Fatih Tekke, 18. dakikada yaşanan pozisyon sonrası yardımcı hakeme itirazda bulundu.
Yardımcısı ile konuşan hakem Cihan Aydın, Tekke'ye kırmızı kart gösterdi. Alanyaspor tribünleri, bu karara tepki gösterdi.
Kırmızı kart gören Fatih Tekke, kalan dakikalarda takımını tribünden yönetti.
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