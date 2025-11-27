Habertürk
        Alara Eriç, Miss Charm 2025'te Türkiye'yi temsil edecek - Magazin haberleri

        Alara Eriç, Miss Charm 2025’te Türkiye’yi temsil edecek

        Alara Eriç, 2025 Miss Charm yarışmasında Türkiye'yi Vietnam'da temsil edecek

        Giriş: 27.11.2025 - 21:27 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:27
        "Ülkemi gururlandırmaya hazırım"
        Ülkemiz bu yıl Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Model of the World ve son olarak Miss Charm yarışmalarında temsilcilerini gönderdi.

        Oyunculuk ve şarkıcılık geçmişi olan Alara Eriç, 2025 Miss Charm yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere Vietnam’a hareket etti.

        Eriç, sosyal medya hesabından havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını Türk bayrağı ile paylaşarak yolculuğunu duyurdu.

        Yarışma öncesinde duygularını paylaşan Eriç, "Türkiye’yi, 2025’te Vietnam’da düzenlenecek Miss Charm yarışmasında temsil edeceğim. Bu inanılmaz yolculuğu kucaklamaya ve ülkemi gururlandırmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

        Miss Charm 2025, Vietnam'da düzenlenecek olan Miss Charm yarışmasının üçüncüsü olacak. Yarışma, 12 Aralık 2025 günü yapılacak.

        #Alara Eriç
        #Miss Charm 2025
