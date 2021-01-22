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ALARM! Hava durumu 22 Ocak: Son dakika yağmur, don ve buzlanma uyarısı

HAVA DURUMU bugün nasıl? Sabahın ilk saatleriyle birlikte özellikle dışarıda işi olanlar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri için yağmur ve sel uyarısı yapılırken, iç ve doğu kesimler için de don ve buzlanma uyarısı yapıldı. Peki, bugün Ankara, İstanbul ev İzmir hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Ocak hava durumu raporu...

ALARM! Hava durumu 22 Ocak: Son dakika yağmur, don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu 22 Ocak raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Ege Bölgesi'nin sahil kesimleri için sağanak yağış ve sel uyarısı uyarısı yapıldı. Öte yandan yurdun iç ve doğu kesimleri için ise zirai don ve buzlanma uyarısı bulunuyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu ile diğer illerimize dair hava tahminlerini haberimizde derledik. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Ocak Cuma günü hava durumu raporu...

EGE KIYILARINDA YAĞMUR BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu
HATAY °C, 10°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık

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