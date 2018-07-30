Türkiye'deki 4 katılım bankasından biri olan Albaraka Türk Katılım Bankası, faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların öncülerinden biri olarak 1984'te kuruluş çalışmalarını tamamlayıp 1985 yılında faaliyete başlamıştır. Albaraka Türk’ün 31.12.2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısının içinde yabancı ortakların payı %66,10, yerli ortakların payı %10,82 ve halka açık olan pay ise %23,08'dir.

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Albaraka Türk Katılım Bankası şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00’da başlar. 12:30 ile 13:30 arasında öğle tatili veren banka akşam saat 17:00’de kapanmaktadır. Albaraka Türk hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Albaraka Türk şubeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Albaraka Türk Merkez Binası, Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunmaktadır. Albaraka Merkez Şubesine 0 216 666 01 01 numaralı telefon veya 0 216 666 16 00 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.

Albaraka Türk Müşteri Hizmetleri telefon numarası 444 5 666

Albaraka Türk Bireysel Telefon Bankacılığı telefon numarası 0 850 222 5 666

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