Einstein'ın teorisi yüz yılı aşkın süre sonra ilk kez kanıtlandı! 0:00 / 0:00

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Gökbilimciler ilk kez uzayın derinliklerinde bir kara deliğin arkasında ışık tespit etti, böylelikle ünlü fizikçi Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi yüz yılı aşkın süre sonra ilk kez kanıtlandı.

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, uzak bir galaksinin merkezinde 800 milyon ışık yılı uzaklıkta süper kütleli bir kara deliği incelemek için yüksek güçlü X-ışını teleskoplarını kullandı.

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan çalışmada, "Bilim insanları Dünya’yı çevreleyen kara deliğin X-ışını yankılarını analiz etti. Bu durum, nesnenin yoğun yerçekiminin uzayı çarpıtması ve ışığı tekrar görüntüye döndürmesinin bir sonucu olarak meydana geldi" ifadeleri kullanıldı

Einstein 1915'te ortaya attığı genel görelilik kuramıyla kütleçekimine uzay-zaman bükülmesi sebep oluyordu. Uzayda bulunan kütleler, etrafındaki uzay-zaman dokusunu bükerek eğri bir ortam oluşturuyordu.

Stanford Üniversitesi'ndeki Kavli Parçacık Astrofiziği ve Kozmoloji Enstitüsü'nde araştırma bilimcisi olan Wilkins, "Bu kara deliğe giren hiç bir ışık dışarı çıkmaz, bu yüzden kara deliğin arkasındaki hiç bir şeyi görmemeliyiz. Bunu görebilmemizin nedeni, o kara deliğin uzayı bükmesi, ışığı bükmesi ve kendi etrafındaki manyetik alanları bükmesidir" açıklamasında bulundu.