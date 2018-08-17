Albion Rovers - Elgin City karşılaşma önü

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Albion Rovers, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Elgin City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Albion Rovers son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Elgin City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 348 kodlu maçı oynayanlar; Albion Rovers galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.60, Elgin City galibiyet oranı 1.50. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Albion Rovers önceki hafta East Stirling mücadelesinde 1-5 kazandı.

Elgin City, East Fife karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Albion Rovers, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.

Elgin City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Elgin City, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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