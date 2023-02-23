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Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 23 Şubat Aldatmak 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle yerel kanallarda yayınlanan diziler çekimlerine ara vermişti. ATV'nin Aldatmak dizisi çekimlerine ara veren yapımlardan birisi oldu. Çoğu kanal bu hafta normalleşme sürecine girmesiyle beraber Aldatmak dizisinin yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği izleyenler tarafından araştırılıyor. İşte, Aldatmak dizisinin yeni bölümüne dair detaylar...

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  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 23 Şubat Aldatmak 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından televizyon kanalları yerel dizi çekimlerine ara vermişti. Bu hafta normalleşme sürecine başlayan televizyon kanalları dizilerinin yeni bölümlerini yavaş yavaş yayınlamaya başladı. Normalleşme sürecinde ATV'nin sevilen Aldatmak dizisinin yeni bölümünün 23 Şubat Perşembe akşamı ekranlarda yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 23 Şubat Aldatmak 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin gibi ünlü isimler yer alıyor.  Geçtiğimiz hafta ortak yayın yapan kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 23 Şubat Aldatmak 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ALDATMAK DİZİSİ BU HAFTA VAR MI? 

    ATV'nin tv yayın akışına göre bu akşam Aldatmak dizisinin 19. bölüm tekrarı yayınlanacak. Ancak yeni bölümü bu hafta seyirci ile buluşmayacak. 

     
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 23 Şubat Aldatmak 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 - Kahvaltı Haberleri

    10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 - ATV Gün Ortası

    14:00 - Ateş Kuşları 4. bölüm

    16:00 - Esra Erol'da

    19:00 - ATV Ana Haber

    20:00 - Aldatmak - Tekrar

    22:45 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    23:55 - Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm

    02:25 - Kuruluş Osman 115. Bölüm

    04:55 - Hercai
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 23 Şubat Aldatmak 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder.

    Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır.

    Güzide'nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık'la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık'ın arkasından iş çevirmeye başlar.

    Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir. Elmas'ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur.

     

    Tolga cephesinde yaşadığı yıkımı atlatamayan Oylum, içini dayısına döker. Güzide sürekli yardımlarına koşan Behram'ın Oylum'a olan ilgisini fark eder. Oylum'dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Tolga ise onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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